Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя расследование в отношении бизнесмена Тимура Миндича, заявил, что коррупция является частью современной экономики. Видео его выступления опубликовало издание «Страна».
По словам Подоляка, подобные скандалы встречаются в разных странах, а ключевым является то, как власти реагируют на такие случаи. Он отметил, что в данном эпизоде украинские органы действуют «быстро и жестко».
Заявление Подоляка вызвало недоумение у ряда депутатов Верховной рады. Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале заметил, что, согласно такой логике, «деньги в энергетике воровала не конкретная фигура, а современная экономика». Депутат Ярослав Железняк в ироничной форме написал, что не намерен «спорить с лучшими интеллектуальными представителями офиса Зеленского».
Ранее сообщалось, что жители Киева уверены: Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в энергетической сфере страны.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.