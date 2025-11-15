Медведчук назвал единственный вариант нормальной жизни для украинцев

В интервью, которое цитирует РИА Новости, политик утверждает, что украинцы должны быть вместе с Россией, и это, по его мнению, главная задача на сегодняшний день. Медведчук также выразил мнение, что многие украинцы смогут вернуться на родину только после падения нынешнего политического режима.