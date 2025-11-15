Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что единственным вариантом нормального будущего для украинцев является вхождение в состав России.
В интервью, которое цитирует РИА Новости, политик утверждает, что украинцы должны быть вместе с Россией, и это, по его мнению, главная задача на сегодняшний день. Медведчук также выразил мнение, что многие украинцы смогут вернуться на родину только после падения нынешнего политического режима.
Кроме того, он предположил, что после воссоединения Украины с Россией возможен приток жителей европейских стран в Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что украинский олигарх предсказал скорый конец Владимиру Зеленскому.
