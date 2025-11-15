В Киеве объяснили многочасовые отключения света: что известно о ситуации на Украине

На Украине произошел энергетический кризис. Граждане лишаются света и газа несколько раз на дню. Украинские энергетические источники полностью исчерпаны. С таким заявлением выступил бывший депутат Рады и глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет РИА Новости.
Политик назвал ситуацию катастрофической. По его словам, последствия для страны и граждан будут ужасными. Глава совета «Другой Украины» подчеркнул, что власти не запаслись, в том числе, газом.
«Все то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечет катастрофические последствия для Украины и украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны», — уведомил Виктор Медведчук.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил плачевное состояние энергосистемы Украины. По его данным, киевляне проводят до 60% дня без электроснабжения.