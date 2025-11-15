СМИ: крупнейший коррупционный скандал дестабилизировал режим Зеленского

Публикация подчеркивает, что разоблачение коррупционной схемы вызвало значительный общественный резонанс и вынудило Зеленского изменить тактику. При этом отмечается, что еще в июле правящая партия «Слуга народа» предпринимала попытки ограничить независимость антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).