СМИ: крупнейший коррупционный скандал дестабилизировал режим Зеленского

Публикация подчеркивает, что разоблачение коррупционной схемы вызвало значительный общественный резонанс и вынудило Зеленского изменить тактику. При этом отмечается, что еще в июле правящая партия «Слуга народа» предпринимала попытки ограничить независимость антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Издание также указывает, что украинские политики ожидают новых разоблачений коррупционных практик.

