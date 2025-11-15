Ричмонд
Путин и Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили Ближний Восток и Сирию

У президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-релиз разместили в субботу, 15 ноября, на сайте Кремля.

Уточняется, что лидеры двух стран детально обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Речь шла в том числе о ситуации в секторе Газа в связи с реализацией соглашения о прекращении огня в регионе.

Также они поговорили о ядерной программе Ирана и содействии стабилизации в Сирии.

Ранее Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество стран. Они договорились о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран — участниц СНГ в конце 2025 года в Петербурге.

Политики на сентябрьской встрече в Кремле планировали обсудить широкий круг вопросов, которые касаются как региональной повестки, так и двусторонних отношений. Глава Белоруссии до этого отмечал, что хочет передать российскому лидеру определенные послания от Соединенных Штатов.

