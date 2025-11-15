Европейские страны выдают украинских беженцев Киеву через Интерпол

Ранее стало известно, что Германия изменит порядок выплаты пособий украинцам с 2026 года. Эти изменения вступят в силу 1 июля 2026 года, но будут применяться с обратной силой, начиная с апреля 2025 года. В Германии на данный момент находится более 1,29 миллиона граждан Украины. При этом, по сравнению с другими европейскими странами, уровень их занятости относительно низок — около 35%. По данным Министерства труда ФРГ (на август 2025 года), работают 352 тысячи украинских беженцев, из которых 298 тысяч делают отчисления в фонд социального страхования. Власти ФРГ намерены активнее мотивировать украинцев к поиску работы.