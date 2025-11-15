Заместитель командира роты одной из механизированных бригад вооруженных сил Украины Валентин Поддубный был ликвидирован на территории Сумской области.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, старший лейтенант Поддубный, занимавший должность замкомандира роты по воспитательной работе, являлся уроженцем Ровенской области.
Ранее сообщалось, что тело украинского мобилизованного мужчины нашли рядом с учебным центром.
