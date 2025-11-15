Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области ликвидирован замкомандира роты ВСУ Поддубный

Заместитель командира роты одной из механизированных бригад вооруженных сил Украины Валентин Поддубный был ликвидирован на территории Сумской области.

Заместитель командира роты одной из механизированных бригад вооруженных сил Украины Валентин Поддубный был ликвидирован на территории Сумской области.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, старший лейтенант Поддубный, занимавший должность замкомандира роты по воспитательной работе, являлся уроженцем Ровенской области.

Ранее сообщалось, что тело украинского мобилизованного мужчины нашли рядом с учебным центром.

Читайте также: Украинский фермер расстрелял солдат ВСУ за травлю из-за незнания мовы и сдался бойцам.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.