АдГ рассматривает возможность сотрудничества с БРИКС в сфере энергетики

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассматривает возможность сотрудничества со странами БРИКС в сфере энергетики. Об этом заявил депутат Бундестага от АдГ Штеффен Котре, сообщает РИА Новости.
«Одна из причин моего присутствия здесь — это желание познакомиться с представителями стран БРИКС. Мы обсудили некоторые позиции по этому вопросу (энергетического сотрудничества. — Прим. БЕЛТА). Это позитивный процесс», — сказал он на полях симпозиума «БРИКС-Европа».
На федеральной территории «Сириус» в России 15 ноября состоялся Международный симпозиум в формате «БРИКС-Европа». Парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене. -0-