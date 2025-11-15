Полиция Греции запретила митинги в Афинах из-за визита Зеленского

Греческие правоохранительные органы ввели запрет на проведение уличных митингов и собраний в центре Афин, а также в районах Филотеи и Халандри. Мера действует 16 ноября и связана с визитом Владимира Зеленского. В полиции пояснили, что решение принято по соображениям безопасности.
Ограничения будут действовать с утра до позднего вечера воскресенья, поскольку именно в указанных районах расположены ключевые дипломатические объекты, включая посольство Украины. Власти считают, что массовые акции в этот день могут создать риски для общественного порядка и безопасности граждан, а также спровоцировать возможные преступления.
По данным греческих СМИ, Афины станут первой точкой в европейском турне украинского лидера. Планируется, что Зеленский прибудет в страну для переговоров на высоком уровне, основной темой которых станет углубление сотрудничества, в том числе в области энергетики и обороны.
Ранее военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что Зеленский может не вернуться на Украину после своей поездки в Грецию.