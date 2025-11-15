Полиция Греции запретила митинги в Афинах из-за визита Зеленского

Ограничения будут действовать с утра до позднего вечера воскресенья, поскольку именно в указанных районах расположены ключевые дипломатические объекты, включая посольство Украины. Власти считают, что массовые акции в этот день могут создать риски для общественного порядка и безопасности граждан, а также спровоцировать возможные преступления.