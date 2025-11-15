Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в интервью РБК раскритиковал возможную продажу газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу, назвав это решение проявлением иррациональной политики немецких властей.
По словам парламентария, несмотря на официальный отказ Берлина от российских энергоресурсов, Германия продолжает их импортировать через посредников, вынужденно переплачивая. Котре охарактеризовал ситуацию как «полное безумие», указав, что Европа и особенно Германия «подвергаются разграблению» из-за навязчивого стремления прекратить сотрудничество с Россией.
Он также отметил, что восстановление проекта с Россией было бы технически возможным, но немецкие власти предпочитают привлекать иностранных инвесторов, не желая самостоятельно решать вопросы энергетической политики.
