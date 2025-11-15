Единственный вариант нормального будущего для Украины — это войти в состав Российской Федерации. Об этом высказался бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
— Украинцы должны быть в составе России. Это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее, — заявил он РИА Новости, комментируя возможное возвращение на родину покинувших республику людей.
По его словам, многие граждане смогут вернуться на Украину только в том случае, если там произойдут изменения в политической системе, и «преступный режим падет».
Украинский президент Владимир Зеленский является «козлом с колокольчиком» для Европы. Об этом в августе сказал Виктор Медведчук. По его словам, если Британия хочет взять Украину под свое управление, то ей выгодно прекращение украинского конфликта с последующей заменой Зеленского на другого политика.
Ранее он также заявил, что процесс возрождения Руси и восстановления ее исторических территорий происходит на Украине.