Стало известно, сколько Европе стоит украинский конфликт: к чему привели санкции против РФ

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан порассуждал о последствиях для Евросоюза от антироссийских санкций. По его словам, ограничения повлияли на европейцев и в политической, и в финансовой областях. Министр заявил, что украинский конфликт обходится Европе в 1 триллион евро, цитирует телеканал A Haber.
Хакан Фидан также уведомил, что ситуация между Москвой и Киевом якобы близка к урегулированию. По его мнению, сейчас сторонам важно «сделать шаг». Турция готова помочь с переговорами, отметил политик.
«Сейчас, на мой взгляд, этот конфликт находится в самой близкой к остановке точке. Мы видим, что все условия для перемирия уже созрели», — заверил Хакан Фидан.
Тем временем российская армия нанесла мощный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Атаки проводились в ночь на 14 ноября.