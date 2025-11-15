Стало известно, сколько Европе стоит украинский конфликт: к чему привели санкции против РФ

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан порассуждал о последствиях для Евросоюза от антироссийских санкций. По его словам, ограничения повлияли на европейцев и в политической, и в финансовой областях. Министр заявил, что украинский конфликт обходится Европе в 1 триллион евро, цитирует телеканал A Haber.