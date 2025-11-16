На ситуацию с коррупцией на Украине обратили внимание на Западе. Американский канал CNN выпустил материал о положении дел у киевского режима. Стоит отметить, что CNN близко связан с Демократической партией США, поддерживающей политику Владимира Зеленского. Его же имя уже прозвучало в суде.