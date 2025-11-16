Угроза взрыва в здании французского телеканала BFMTV оказалась ложной

Уточняется, что эвакуация в здании была объявлена 15 ноября в 15.20 по местному времени (17.20 по минскому времени), после того как в местный отдел полиции поступило анонимное сообщение с угрозами и обвинением телеканала в пропаганде и полицейские прибыли в здание для проверки. Угроза была воспринята серьезно, учитывая годовщину терактов 13 ноября 2015 года и действующий уровень террористической опасности. В результате трансляция передач была приостановлена на всех каналах медиагруппы RMC BFM.