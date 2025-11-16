Угроза взрыва в здании французского телеканала BFMTV оказалась ложной

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский телеканал BFMTV возобновил нормальное вещание после более чем двухчасового перерыва из-за поступившей угрозы взрыва в здании, где расположена его студия. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение в эфире телеканала.
«В квартале восстановилась обычная жизнь, возобновилось дорожное движение у здания. Обычно о таких вещах рассказываем мы, но на сей раз это случилось именно с BFMTV, я за свои 10 лет работы здесь первый раз с таким сталкиваюсь», — заявил корреспондент телеканала Игор Саири.
Уточняется, что эвакуация в здании была объявлена 15 ноября в 15.20 по местному времени (17.20 по минскому времени), после того как в местный отдел полиции поступило анонимное сообщение с угрозами и обвинением телеканала в пропаганде и полицейские прибыли в здание для проверки. Угроза была воспринята серьезно, учитывая годовщину терактов 13 ноября 2015 года и действующий уровень террористической опасности. В результате трансляция передач была приостановлена на всех каналах медиагруппы RMC BFM.
Вернуться к работе сотрудникам телеканала разрешили только в 17.35 (19.35 по минскому времени), когда полицейские кинологи проверили все здание и его окрестности, не обнаружив опасных предметов. Телеканал в своем репортаже отмечает, что во Франции за ложное сообщение о бомбе, распространенное взрослым или несовершеннолетним, полагается штраф до €30 тыс. и лишение свободы сроком до двух лет. -0-