Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила о депортации с Филиппин россиянина, обвиняемого в организации мошеннической схемы в особо крупном размере. По данным ведомства, задержанный создал преступную группу, участники которой, представляясь сотрудниками банков и силовых структур, обманным путём выманивали деньги у граждан. В результате их действий в мае 2021 года ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 3,6 миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от правосудия, и суд заочно выдал санкцию на его арест. В конечном итоге он был объявлен в международный розыск. Задержание филиппинскими правоохранителями произошло в марте текущего года.