В Турции заявили о скором завершении конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт, по его мнению, приблизился к возможному завершению.
В эфире телеканала A Haber он отметил, что все условия для перемирия уже созрели, и призвал провести необходимые переговоры для достижения мирного урегулирования.
Глава турецкой дипломатии также сообщил, что Анкара имеет конкретные предложения по этому вопросу, выразив надежду на их реализацию.
Ранее сообщалось, что в Германии назвали безумием продажу «Северного потока — 2».
