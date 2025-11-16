Ричмонд
В Турции заявили о скором завершении конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт, по его мнению, приблизился к возможному завершению.

В эфире телеканала A Haber он отметил, что все условия для перемирия уже созрели, и призвал провести необходимые переговоры для достижения мирного урегулирования.

Глава турецкой дипломатии также сообщил, что Анкара имеет конкретные предложения по этому вопросу, выразив надежду на их реализацию.

Ранее сообщалось, что в Германии назвали безумием продажу «Северного потока — 2».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

