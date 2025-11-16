Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над пятью регионами

Системы противовоздушной обороны России за вечер 15 ноября перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Согласно сообщению Министерства обороны РФ, воздушные атаки были отражены в период с 19:00 до 23:00.
Наибольшее количество дронов сбито над Ростовской областью — 17 единиц, над Белгородской областью уничтожено 12 БПЛА, над Воронежской областью и Республикой Крым — по три аппарата в каждом регионе, и один беспилотник ликвидирован над Саратовской областью.
Ранее сообщалось, что новая атака ВСУ по Запорожской области оставила без света десятки тысяч человек.
