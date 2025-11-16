В ряде европейских государств обсуждается механизм возвращения украинских беженцев на родину при содействии Интерпола. Об этом сообщает издание L"AntiDiplomatico.
По данным журналистов, эта схема предполагает использование международных запросов как основания для депортации.
В публикации утверждается, что правоохранительные структуры Украины направляют в европейские страны материалы о якобы совершённых беженцами правонарушениях, после чего их могут принудительно вернуть, а затем отправить на военную службу. Отмечается, что эти заявления пока не подтверждены официальными источниками.
Украинский политолог Александр Семченко отмечал, что подобная практика уже наблюдается в Польше, Франции и Германии.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский поссорились из-за украинцев, которые приезжают в Германию. Мерц призвал Зеленского «принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев».