В публикации утверждается, что правоохранительные структуры Украины направляют в европейские страны материалы о якобы совершённых беженцами правонарушениях, после чего их могут принудительно вернуть, а затем отправить на военную службу. Отмечается, что эти заявления пока не подтверждены официальными источниками.