«На четвёртый год Соколиный Глаз заметил». Итоги недели, когда Запад наконец-то прозрел

На майдане состоялся потужный митинг против коррупции, на который собралось аж около ста человек. Вы же помните эти смешные рассказы десятилетней давности про «если эти будут красть, то мы их тоже свергнем»? Сложно свергать, когда ты работаешь в борделе в Польше или догниваешь в полях под Мирноградом. И прямо с митинга протеста людей хватают людоловы из ТЦК.