В посольстве рассказали об отношениях между Россией и США

«В отношениях России и США как великих держав приоткрылось “окно возможностей” для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования. Именно такой подход позволил совершить прорыв в далеком 1933 году», — сказано в заявлении.