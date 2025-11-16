Ричмонд
В посольстве рассказали об отношениях между Россией и США

В посольстве заявили об окне возможностей для нормализации контактов РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Российская и американская стороны способны выстроить грамотный диалог. «Окно возможностей» для нормализации отношений уже приоткрылось. Так заявляется в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

По мнению авторов, отношения между странами должны быть выстроены на основе уважения и равноправия. В посольстве констатировали многополярность современного мира.

«В отношениях России и США как великих держав приоткрылось “окно возможностей” для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования. Именно такой подход позволил совершить прорыв в далеком 1933 году», — сказано в заявлении.

Тем временем управление Конгресса США допустило, что американская администрация может конфисковать половину замороженных суверенных активов России в период с 2026 по 2028 год. Сумма составит 2,5 миллиарда долларов.