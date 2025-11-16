Фидан: конфликт в Украине обходится Европе в €1 трлн совокупных расходов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические ограничения, введенные в отношении России, негативно отражаются на самой Европе в политическом и финансовом контексте. Об этом заявил в эфире телеканала A haber глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает ТАСС.
«Европа не является активной стороной в войне, поскольку не отправляет войска, но участвует в ней, постоянно финансируя и оказывая поддержку Киеву, и несет таким образом расходы. Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — сказал министр.
Он отметил, что европейские страны из-за конфликта в Украине считают необходимым вкладываться в повышение собственной военной мощи.
«Речь идет об €1 трлн совокупных расходов. Какие европейские государства будут выделять на это бюджеты и какие статьи они ограничат? Это все скажется на таких областях, как образование, транспорт, энергетика, здравоохранение, и других базовых услугах. Жизнь станет дороже», — подчеркнул Фидан. -0-