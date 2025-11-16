Фидан: конфликт в Украине обходится Европе в €1 трлн совокупных расходов

«Европа не является активной стороной в войне, поскольку не отправляет войска, но участвует в ней, постоянно финансируя и оказывая поддержку Киеву, и несет таким образом расходы. Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — сказал министр.