В сообщении уточняется, что руководство Международного комитета спорта глухих провело встречу с представителями сборных России, Беларуси и Украины. В результате стороны пришли к договорённости, согласно которой призёры соревнований будут совместно участвовать в церемониях награждения и групповых фотографиях на подиуме, сохраняя взаимное уважение, но без традиционного рукопожатия.
Особые условия установлены для контактных видов спорта, где участникам предписано воздерживаться от любого провокационного поведения. Как подчёркивает комитет, за соблюдением этого правила будет установлен строгий контроль, а за преднамеренные провокации нарушителям грозят серьёзные санкции вплоть до дисквалификации с соревнований.
Напомним, что ранее российских паралимпийцев вновь допустили до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. Это стало возможно после того, как Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. В Госдуме назвали это большим событием, которое, кстати, привело в бешенство Украину. Однако позднее стало известно, что россияне не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года, так как не смогут пройти квалификацию на соревнования.
