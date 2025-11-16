Украинцам на Сурдлимпиаде разрешили не пожимать руки россиянам и белорусам

Напомним, что ранее российских паралимпийцев вновь допустили до участия в международных соревнованиях под национальным флагом. Это стало возможно после того, как Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. В Госдуме назвали это большим событием, которое, кстати, привело в бешенство Украину. Однако позднее стало известно, что россияне не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года, так как не смогут пройти квалификацию на соревнования.