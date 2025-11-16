Писториус рассказал, почему ФРГ не будет создавать запасы БПЛА

«В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение всего двух-трех месяцев, в том числе в сфере борьбы с беспилотниками. Вот почему не имело бы смысла сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые уже послезавтра устареют», — сказал Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вместо этого, по его словам, ФРГ «будет искать новые методы закупок».