У берегов Ливии из-за крушения лодок с мигрантами погибли как минимум четверо

Ливийская территория является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Ежегодно десятки тысяч человек пытаются перебраться в Европу по Средиземному морю, сотни гибнут в результате кораблекрушений. По последним данным Международной организации по миграции, в Ливии проживают около 867 тыс. мигрантов 44 национальностей. -0-