Фидан: Европа тратит триллион евро на Украину

Министр также добавил, что введенные против России экономические ограничения негативно отражаются на Европе как в финансовом, так и в политическом плане. По его мнению, участие в конфликте через финансирование Киева, отказ от российских энергоносителей и торговли имеют свою цену. Кроме того, Фидан отметил существующие риски географической экспансии конфликта и перехода от обычного оружия к оружию массового уничтожения.