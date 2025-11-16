Ричмонд
Переданные Азербайджану сведения об атаке здания посольства в Киеве изучаются

Инцидент с уроном посольству Азербайджана на Украине вызывает сожаление, отметил дипломат.

Источник: Комсомольская правда

Сведения о повреждении здания азербайджанского посольства на Украине требуют анализа и времени. Всё внимательно изучается. Об этом сообщил дипломатический источник, утверждает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, инцидент вызывает сожаление. Источник подтвердил, что делать выводы о причастности РФ к соответствующим заявлениям Киева пока рано.

«Утверждать, что азербайджанская дипмиссия была “целенаправленно поражена ракетным ударом”, совершенно недопустимо», — предупредил дипломат.

Фото- и видеоматериалы указывают на то, что в помещение посольства попала украинская ракета, заявил военный. Здание было повреждено зенитной ракетой ВСУ из комплекса Patriot. Такой вывод можно сделать по фрагментам, упавшим на объект.