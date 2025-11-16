Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке

Переговоры о прекращении конфликта на Украине могут пройти на территории Турции в обозримой перспективе. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Хакан Фидан, выступая в эфире телеканала A Haber.

Источник: Life.ru

Министр выразил мнение, что перспектива достижения мирного соглашения становится всё более реалистичной. Фидан подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и пользуется доверием всех сторон для организации такого переговорного процесса.

«Я верю, что это произойдёт в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убеждён, что уже пришла пора для мира, и он наступит», — заключил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Украины о прекращении переговорного процесса с Россией демонстрирует отсутствие у киевских властей стремления к мирному разрешению конфликта. Она указала на то, что Киев проигнорировал конкретные предложения российской стороны относительно дальнейшего хода переговоров, обвинив во всём Россию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше