Посольство России увидело «окно возможностей» в отношениях с США при Трампе

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Канаде заявил, что Соединённые Штаты испытывают недостаток целей для ввода новых санкций против России. Он отметил, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон уже ввёл санкции против российских нефтяных компаний, таких как «Лукойл» и «Роснефть», и что потребуется время, чтобы увидеть реальные последствия этих ограничений.