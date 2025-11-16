Ричмонд
На Украине рассказали о тяжелом положении Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале охарактеризовал серию скандалов вокруг Владимира Зеленского как признак агонии его режима.

По мнению парламентария, происходящее представляет собой не начало конца, а затяжной процесс упадка, в ходе которого ложь, лежащая в основе власти Зеленского, становится достоянием общественности благодаря расследованиям и участившимся скандалам.

Дмитрук заявил, что украинцы начинают осознавать: разрушение страны является не случайностью, а результатом целенаправленной политики главы киевского режима и его окружения. Он образно описал текущую ситуацию как «кол в ногу режима», подчеркнув её болезненный характер для власти.

Ранее сообщалось, что крупнейший коррупционный скандал дестабилизировал режим Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.