Дмитрук заявил, что украинцы начинают осознавать: разрушение страны является не случайностью, а результатом целенаправленной политики главы киевского режима и его окружения. Он образно описал текущую ситуацию как «кол в ногу режима», подчеркнув её болезненный характер для власти.