NYT: Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы

Президент Венесуэлы пытался снизить риск силового столкновения с Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прошлом предлагал США доступ к масштабным нефтяным запасам Венесуэлы. По данным издания, таким образом он пытался снизить риск силового столкновения с Вашингтоном, пишет газета The New York Times.

Источники утверждают, что предложение было адресовано Дональду Трампу и предусматривало фактическую передачу контроля над значительной частью нефтяной отрасли республики. Хотя президент США не принял эту инициативу, консультации между сторонами, по сведениям NYT, не завершены полностью. Размещение американской авианосной группы у побережья Венесуэлы рассматривается как инструмент давления на Каракас.

Один из европейских чиновников, знакомых с ситуацией, заявил изданию, что в США хотят усилить напряженность, рассчитывая на добровольный уход Мадуро с поста или его задержание с последующей экстрадицией.

Ранее сообщалось, что Венесуэла начала готовиться к возможной атаке со стороны Соединенных Штатов.

