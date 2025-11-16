NYT: Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы

Источники утверждают, что предложение было адресовано Дональду Трампу и предусматривало фактическую передачу контроля над значительной частью нефтяной отрасли республики. Хотя президент США не принял эту инициативу, консультации между сторонами, по сведениям NYT, не завершены полностью. Размещение американской авианосной группы у побережья Венесуэлы рассматривается как инструмент давления на Каракас.