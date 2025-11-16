Российские подразделения продолжают планомерное наступление в Купянске Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины.
Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, бойцы ежедневно занимают новые рубежи, освобождая улицу за улицей и тщательно проверяя каждое здание.
Он отметил, что работа осложняется необходимостью учитывать возможное присутствие мирных граждан в подвальных помещениях, что требует от военнослужащих особой осторожности и тщательного подхода при зачистке территории.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ на Запорожском направлении.
