Стало известно о продвижении ВС РФ в Купянске

Российские подразделения продолжают планомерное наступление в Купянске Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины.

Российские подразделения продолжают планомерное наступление в Купянске Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины.

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, бойцы ежедневно занимают новые рубежи, освобождая улицу за улицей и тщательно проверяя каждое здание.

Он отметил, что работа осложняется необходимостью учитывать возможное присутствие мирных граждан в подвальных помещениях, что требует от военнослужащих особой осторожности и тщательного подхода при зачистке территории.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ на Запорожском направлении.

