Болгарии не следует забывать, кто способствовал ее освобождению от турков и османов, а также оказывал послевоенную помощь. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор указал, что Болгарии стоило бы помнить о многолетней помощи со стороны России. По его оценке, страна, следуя общей антироссийской риторике, действует несамостоятельно, пытаясь угодить партнерам из Западной Европы.
«Болгарские ученые просто потеряли совесть. Я думаю, что переделать историю, конечно, можно попытаться, но это дело неблагодарное. Рано или поздно придется рассказывать всю правду о своей стране, как она сохранила независимость», — рассказал эксперт в беседе с Lenta.ru.
Как ранее заявил глава болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, из учебников географии была вычеркнута информация о России и Москве. Политик также предупредил ЕС о необратимых последствиях безумия прошлого.