Режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского пребывает в агонии. На это указывают усилившиеся скандалы вокруг бывшего комика. Так заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что «процесс» продолжается, на Украине ведутся расследования внутри окружения Зеленского. Он подчеркнул, что наружу выходит ложь, на который держится власть режима.
«Это не конец и не начало. Это процесс. Как я говорю, это затянувшаяся агония, но от этого она не перестала быть агонией», — уточнил нардеп.
Сам Зеленский назвал ситуацию «тяжелой». Он заявил, что мошенничество в энергетическом секторе неприемлемо. Однако запоздалая реакция бывшего комика вызвала вопросы в украинском обществе.