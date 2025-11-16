Тысячи людей вышли на антиправительственные митинги в Мексике

Ранее на Майдане в центре Киева прошёл митинг против коррупции и политики Владимира Зеленского. Около ста человек вышли на акцию с требованием отставки экс-комика и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года. Участники акции протеста развернули транспаранты с надписями «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку». Они выражали поддержку арестованному детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову и вспоминали слова Зеленского о готовности уйти в отставку, если появится «свой Свинарчук» (речь идёт о соратнике Петра Порошенко*, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал).