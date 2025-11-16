Ричмонд
Власти США нашли несостыковку с подписями указов Трампа: Минюст объяснил ситуацию

В США повторно опубликовали указы о помиловании из-за идентичных подписей Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В Сети начали обсуждать несостыковку с подписями указов американского лидера Дональда Трампа. Минюст США повторно опубликовал документы о помиловании преступников из-за идентичных автографов президента, говорится в материале Associated Press.

Указы о помилованиях вышли 7 ноября. В Сети обратили внимание на отсутствие различий в подписях Дональда Трампа. Эксперты подтвердили, что несколько автографов действительно выглядели идентичными, пишет СМИ.

В результате администрация приняла решение заменить обнародованные помилования на новые. Хозяин Белого дома лично повторно подписал каждый указ.

Управление Конгресса США между тем допустило, что администрация может конфисковать половину замороженных активов РФ. Расчеты основаны на сценарии, связанном с возможным принятием законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025».

