Орбан заявил, что Европа должна предложить России новую систему безопасности

Венгерский премьер также отметил, что расширение Североатлантического альянса на восток было воспринято российским руководством как прямая угроза национальной безопасности, что в конечном итоге привело к текущей кризисной ситуации. Премьер-министр добавил, что, по его оценке, ни одна из сторон конфликта в настоящее время не проявляет реальной заинтересованности в мирном урегулировании, однако Украину будет проще склонить к переговорам.