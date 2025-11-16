В США рассказали о серьезном давлении на Зеленского из-за России

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что ответные удары ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре создают серьёзное политическое давление на Владимира Зеленского.
По словам эксперта, Россия лишила Украину большей части возможностей по производству электроэнергии, что приводит к масштабным отключениям света в городах и целых регионах.
Риттер предупредил, что в дальнейшем ситуация для киевского руководства будет только ухудшаться.
«Русские отрубили почти все возможности Украины производить электричество. Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму», — заявил Риттер.
Ранее на Украине рассказали о тяжелом положении Зеленского.
