Власти Греции ввели запрет на митинги в Афинах из-за визита Зеленского

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, высказал мнение, что после визита в Грецию Владимир Зеленский может не вернуться на Украину. Эксперт объяснил это тем, что украинское общество переживает период разрушения, а экс-комик не сможет выдержать связанной с этим нагрузки. Также он добавил, что на власти оказывают давление как удары российской авиации по энергетическому сектору, так и коррупционные скандалы.