В Германии назвали сроки возобновления энергетического сотрудничества с Россией

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в интервью РИА Новости заявил о возможности возобновления энергетического сотрудничества между Россией и Германией в течение ближайших десяти лет.

Политик выразил надежду на нормализацию отношений между странами, вспомнив период стабильных и надёжных поставок недорогих российских энергоносителей. По его словам, текущий отказ от российских энергоресурсов привёл Германию к процессам деиндустриализации.

Котре также связал перспективы изменения ситуации в немецкой энергетике с становлением нового миропорядка, отметив важность развития идей БРИКС и многополярной системы, где исключено вмешательство одной страны в управление другой.

Ранее в Германии назвали безумием продажу «Северного потока — 2».

