Politico: миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи

В материале Politico отмечается, что исключение американцев из SNAP станет самым большим урезанием социальной помощи за последние десятилетия. Согласно новому закону, указывает газета, граждане с детьми и пожилые американцы должны будут соответствовать «более строгим требованиям к работе», а штатам в конечном итоге придется взять на себя часть расходов на выплаты пособий в рамках SNAP. Участники программы, как сообщается, уже начали получать уведомления о том, что для них установлены новые требования. Если они не выполнят их за трехмесячный срок, то полностью потеряют право на пособия.