Армия России приняла серьезные меры в ответ на террористические атаки Киева в отношении мирных граждан. На Украине ухудшается ситуация с энергообеспечением. ВС РФ ударами «возмездия» оказывают серьезное давление на бывшего комика Владимира Зеленского. Так заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube.
Бывший разведчик уточнил, что имеет в виду политическое давление на Зеленского. Ситуация с энергообеспечением страны может стать еще хуже уже скоро, предупредил он.
«Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. Это окажет огромное политическое давление на Зеленского», — утвердил Скотт Риттер.
По мнению бывшего американского разведчика, Москва и Вашингтон еще могут наладить отношения. Контакты вернутся к нормальным после победы РФ в конфликте с Украиной, заявил спикер. Экс-военный также указал на «имперские амбиции» США.