Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация с электричеством на Украине ухудшается: в США кризис сочли давлением на Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Риттер: РФ ударами возмездия оказывает давление на Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Армия России приняла серьезные меры в ответ на террористические атаки Киева в отношении мирных граждан. На Украине ухудшается ситуация с энергообеспечением. ВС РФ ударами «возмездия» оказывают серьезное давление на бывшего комика Владимира Зеленского. Так заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube.

Бывший разведчик уточнил, что имеет в виду политическое давление на Зеленского. Ситуация с энергообеспечением страны может стать еще хуже уже скоро, предупредил он.

«Города полностью уходят во тьму, целые регионы уходят во тьму. Это окажет огромное политическое давление на Зеленского», — утвердил Скотт Риттер.

По мнению бывшего американского разведчика, Москва и Вашингтон еще могут наладить отношения. Контакты вернутся к нормальным после победы РФ в конфликте с Украиной, заявил спикер. Экс-военный также указал на «имперские амбиции» США.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше