Telegraph: экс-заместитель готовит заговор против премьера Британии

Британская газета The Sunday Telegraph сообщила, что Анджела Рэйнер, ранее занимавшая пост заместителя премьер-министра и возглавляющая Лейбористскую партию, якобы рассматривает возможность вытеснить Кира Стармера с должности премьера. По сведениям издания, речь идёт о закулисной политической борьбе внутри партии.
Источники утверждают, что Рэйнер уже ведёт неформальные переговоры с отдельными членами Палаты общин, предлагая им места в потенциальном будущем кабинете министров в обмен на их лояльность. По мнению собеседников газеты, она могла бы заручиться поддержкой профсоюзов и представителей левого крыла лейбористов.
В то же время человек из окружения Рэйнер категорически отверг подобные обвинения, заявив, что разговоры о подготовке переворота внутри партии не имеют под собой оснований и являются преувеличением.
Ранее Стармер оказался в центре скандала, связанного с «кумовством», он поддержал кандидатуру «своего донора» на высокопоставленную должность.