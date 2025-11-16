Ричмонд
Telegraph: экс-заместитель готовит заговор против премьера Британии

Замминистра уже предлагает некоторым депутатам Палаты общин министерские посты в своем будущем кабинете.

Британская газета The Sunday Telegraph сообщила, что Анджела Рэйнер, ранее занимавшая пост заместителя премьер-министра и возглавляющая Лейбористскую партию, якобы рассматривает возможность вытеснить Кира Стармера с должности премьера. По сведениям издания, речь идёт о закулисной политической борьбе внутри партии.

Источники утверждают, что Рэйнер уже ведёт неформальные переговоры с отдельными членами Палаты общин, предлагая им места в потенциальном будущем кабинете министров в обмен на их лояльность. По мнению собеседников газеты, она могла бы заручиться поддержкой профсоюзов и представителей левого крыла лейбористов.

В то же время человек из окружения Рэйнер категорически отверг подобные обвинения, заявив, что разговоры о подготовке переворота внутри партии не имеют под собой оснований и являются преувеличением.

Ранее Стармер оказался в центре скандала, связанного с «кумовством», он поддержал кандидатуру «своего донора» на высокопоставленную должность.

