Посольство РФ заявило об окне возможностей для нормализации отношений с США

«В современном многополярном мире, где нет места претензиям на единоличное лидерство, тем более на фоне отвергаемой администрацией Дональда Трампа либерал-глобалистской модели “миропорядка, основанного на правилах”, в отношениях России и США как великих держав приоткрылось “окно возможностей” для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования», — подчеркнули в дипмиссии.