Посольство РФ заявило об окне возможностей для нормализации отношений с США

Окно возможности для нормализации отношений России и США приоткрылось в рамках возвращения в Белый дом американского президента Дональда Трампа, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
«В современном многополярном мире, где нет места претензиям на единоличное лидерство, тем более на фоне отвергаемой администрацией Дональда Трампа либерал-глобалистской модели “миропорядка, основанного на правилах”, в отношениях России и США как великих держав приоткрылось “окно возможностей” для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования», — подчеркнули в дипмиссии.
Соответствующее обращение было посвящено 92-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. В посольстве назвали указанное событие «новой вехой» в истории взаимодействия обоих государств. Дипломаты отметили, что история контактов России и США началась ещё в XIX веке.
Напомним, в августе российский президент Владимир Путин на саммите в американском штате Аляска заявил, что отношения между РФ и США достигли самого низкого уровня со времен холодной войны. Он обратил внимание, что встречи на высшем уровне не проводились более четырёх лет.
В том же месяце российский лидер отметил, что возобновление полноформатных отношений между Россией и США в первую очередь зависит от позиции западных стран.