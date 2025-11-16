Мадуро: народ Венесуэлы готов к защите от угроз и преступной агрессии

«Народ [Венесуэлы] активен и готов защищать нашу родину от любых угроз и преступной агрессии», — сказал Мадуро на митинге Боливарианских комплексных базовых комитетов (CBBI), который транслировал телеканал Venezolana de Televisi? n.
Президент подчеркнул, что одной из главных задач CBBI является «подготовка к защите своей улицы, квартала и сообщества под единственным лозунгом — мир». Он сообщил, что «данный план называется “Мир, Мир, Мир”, и произнес эти слова на английском языке.
Мадуро осудил решение Тринидада и Тобаго вновь провести военные учения в непосредственной близости от побережья Венесуэлы. «Правительство Тринидада и Тобаго снова безответственно объявило о военных учениях в своих территориальных водах перед венесуэльским штатом Сукре, что несет угрозу Венесуэле и миру в Карибском регионе», — указал президент. Он уточнил, что учения пройдут
Венесуэльский лидер призвал население восточных штатов «к народному военно-полицейскому единству и организации постоянной охраны» прибрежных территорий. Глава государства подчеркнул, что все общественные, социальные, политические и полицейские силы не должны поддаваться на провокации, а должны «решительно потребовать отвода империалистических кораблей» от берегов Венесуэлы и прекращения военных угроз в отношении республики.
Об американских угрозах Венесуэле
Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 11 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.
По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.