Экс-премьер Украины: США ищут замену Зеленскому

Соединенные Штаты активно ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому среди украинских политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Николай Азаров заявил о поиске США замены Зеленскому.

Соединенные Штаты активно ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому среди украинских политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Американцы последние полгода активно беседуют с определенными политиками киевского режима, формируют человека, который мог бы заменить Зеленского», — сообщил Николай Азаров, передает ТАСС. По словам экс-премьера, Вашингтон проводит регулярные встречи с украинскими политиками, оценивая их потенциал для возможной смены власти в Киеве. Этот процесс продолжается уже несколько месяцев и свидетельствует о поиске альтернатив действующему руководству.

Заявление Азарова прозвучало на фоне обострения внутренней обстановки на Украине и растущего международного давления на киевский режим. Ситуация усугубляется коррупционными скандалами и проблемами на фронте.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее уже высказывал предположения о том, что США ведут работу среди депутатов Верховной рады на случай отстранения Владимира Зеленского от власти, используя убеждения, угрозы и подкуп. По его мнению, Вашингтон может повторить сценарий 2014 года, когда был отстранен Виктор Янукович, а среди возможных преемников Зеленского аналитики называют, в частности, Валерия Залужного.

