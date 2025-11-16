Экс-премьер Украины: США ищут замену Зеленскому

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее уже высказывал предположения о том, что США ведут работу среди депутатов Верховной рады на случай отстранения Владимира Зеленского от власти, используя убеждения, угрозы и подкуп. По его мнению, Вашингтон может повторить сценарий 2014 года, когда был отстранен Виктор Янукович, а среди возможных преемников Зеленского аналитики называют, в частности, Валерия Залужного.