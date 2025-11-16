Ричмонд
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия

Министр Франции Аддад поднял вопрос использования активов РФ для закупок оружия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе активов РФ для закупок европейского оружия.

«Европейские фонды (план по выделению кредитов на 150 миллиардов евро на оборону, объявленный Еврокомиссией — ред.) или, например, использование (российских — ред.) замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и европейских вооружений», — заявил Аддад в эфире телеканала LCI.

В то же время Аддад заявил, что консенсуса по активам РФ в ЕС по-прежнему нет и Франция выступает за то, чтобы при любом сценарии было соблюдено международное право.

Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи «репарационного кредита» Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

