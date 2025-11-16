Власти Соединенных Штатов надеются как можно скорее сменить президента Украины. Они ищут кандидата на этот пост. Такими сведениями поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, цитирует ТАСС.
Он отметил частые визиты киевских политических деятелей в Вашингтон. По мнению экс-премьера, саммиты связаны с заменой бывшего комика Владимира Зеленского.
«Американцы последние, наверное, полгода активно беседуют, встречают, приглашают в Вашингтон определенных политиков киевского режима, составляют свое мнение о них», — уведомил Николай Азаров.
Зеленский между тем запоздало заявил о катастрофе на Украине. Он назвал ситуацию с отключениями электричества чрезвычайно тяжёлой. Он также лукаво подчеркнул, что на Украине абсолютно неприемлемо мошенничество в энергетическом секторе.