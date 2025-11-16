Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки БПЛА «Герань-2»

Мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». В Харьковской и Одесской области видно сильное зарево после атаки по газовым и энергетическим объектам, сообщают местные СМИ.

Источник: Life.ru

Мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки БПЛА «Герань-2». Видео © Telegram / Харьков life | Харків / Анатолий Шарий.

Десятки «Гераней» нанесли серьёзный удар по Лозовскому району Харьковской области. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов. Также в Одесской области наблюдаются перебои с электроэнергией после удара по городу Белгород-Днестровский.

Ранее операторы дронов испытательного центра «Рубикон» группировки войск «Центр» уничтожили около 50 единиц вражеской бронетехники в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Поражение техники осуществлялось на участке снабжения в так называемом треугольнике между населёнными пунктами Красноармейск, Димитров (украинское название — Мирноград) и Родинское. Большая часть ликвидированных образцов была иностранного производства, включая машины из США, Канады, Турции и ряда европейских государств. Среди идентифицированных обломков находились американские броневики MaxxPro, Stryker и HMMWV, а также бронетранспортёры М113.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше