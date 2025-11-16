Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал РИА Новости, что стал бы тесно работать с Москвой и Киевом для продвижения украинского урегулирования, если бы занял пост генерального секретаря ООН.
Выборы преемника уходящего генсекретаря Антониу Гутерреша ожидаются в 2026 году. В сентябре Гросси, посетивший Россию, подтвердил намерение участвовать в гонке за этот пост.
«В таком случае, разумеется, я делал бы это в тесном диалоге с Россией, Украиной и всеми, кто заинтересован в мире», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, имело бы среди приоритетов на этом посту разрешение украинского конфликта.
По его мнению, ответственность генерального секретаря — заниматься всеми вопросами, связанными с поддержанием глобальных мира и безопасности.