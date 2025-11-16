Ричмонд
Солдат ВСУ рассказал как сослуживцы пытались убить его дроном

Украинский военнопленный Антон Чернявский сообщил РИА Новости, что после его сдачи в плен сослуживцы из ВСУ попытались убить его с помощью дрона.

По словам Чернявского, удар беспилотника был нанесён по автомобилю, в котором перевозили пленных, в результате чего он сам получил осколочные ранения в области плеча, бедра и лопатки.

Военнопленный предположил, что такие действия украинских боевиков направлены на уничтожение сдающихся в плен, чтобы предотвратить передачу ими информации российской стороне.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ежедневно продвигаются в Купянске Харьковской области.

